Berlin (ots) - Der Streit um den in der Kritik stehenden Chef desBundesverfassungsschutzes scheint beendet - Hans-Georg Maaßen räumtden Posten als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz undwird Staatssekretär im Bundesinnenministerium.Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/DieGrünen, sagt: "Das ist eine unfassbare Mauschelei. Wer illoyalesVerhalten und Kuschelei mit der AfD belohnt statt ahndet, hat jedesGespür für Anstand verloren." Die erste parlamentarischeGeschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Britta Haßelmann,attestiert der Großen Koalition via Twitter kein politisches Gespürund macht sie verantwortlich für den massiven Vertrauensverlust indie Politik.Stimmen die Schuldzuweisungen? Profitieren Demokratiefeinde unddie AfD von der Debatte? Und welche Auswirkungen haben dieEntscheidungen von CSU-Minister Horst Seehofer in Berlin auf dieBayernwahl?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Konstantin von Notz,Stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen,und Ernst Weidenbusch (CSU), Mitglied im Bayerischen Landtag.Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlungunter: www.welt.de/studiofriedman"Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELTPressekontakt:Programmkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625presseteam@welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell