Berlin (ots) - Mitten in die Krise der CDU/CSU-Bundestagfraktionum die Wahl des neuen Vorsitzenden Ralph Brinkhaus kommt der Besuchdes türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. VieleOppositionspolitiker sagen ihre Teilnahme am Staatsbankett ausProtest ab. Auch der FDP-Chef Christian Lindner sagt: "Ich halte dasgegenwärtig für das falsche Signal. Es hat ein Referendum in derTürkei gegeben, durch das sich dieses Land leider in Richtung einerautoritär geführten Diktatur entwickelt."Darf man Erdogan empfangen? Müssen wir mit der Türkei im Austauschbleiben? Und wie wird die innenpolitisch geschwächte Kanzlerin mitdieser Situation umgehen?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Johann Wadephul,Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU, und Marie-AgnesStrack-Zimmermann, Stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP.Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlungunter: www.welt.de/studiofriedman"Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELT