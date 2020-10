Heute bei Steinhoff einsteigen?

Einen Blitzstart zaubert heute Steinhoff auf’s Parkett. Immerhin schießt der Kurs rund fünfzehn Prozent in die Höhe. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 0,05 EUR. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund dreizehn Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Bei 0,05 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi.

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 0,05 EUR, sodass Steinhoff in Abwärtstrends verläuft. Aber die Bären müssen damit rechnen, dass es auch in langfristigen Abwärtstrends Tage mit massiven Kursgewinnen geben kann.

