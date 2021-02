Heute bei Steinhoff Gewinne einstreichen?

Partystimmung bei Steinhoff-Aktionären. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht rund fünf Prozent in die Höhe. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund zwölf Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 0,13 EUR. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei Steinhoff also ganz genau hinsehen.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, können sich Langfrist-Anleger ein Lächeln nicht verkneifen. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye wahrscheinlich, weil der Indikator bei 0,05 EUR steht. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

