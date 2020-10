Heute Schaeffler kaufen?

Die Bullen geben heute bei Schaeffler den Ton an. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund vier Prozent im Plus. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 5,82 EUR. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit eröffnet.

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu Schaeffler erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund sechs Prozent. Dieses Top liegt bei 6,14 EUR. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert.

Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, können sich heute einen Baisse-Einstieg überlegen. Schließlich bieten die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Rabatt. Anleger, die bei Schaeffler steigende Kurse sehen, dürften sich durch den Anstieg bestätigt fühlen.

Fazit: Bei Schaeffler geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.