Heute bei SUSS MicroTec Gewinne mitnehmen?

SUSS MicroTec begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit einen Kurssprung von rund vier Prozent. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund drei Prozent. Bis heute markieren 14,80 EUR dieses Hoch. Durch diese Rallye gibt es jetzt neue Gewinnchancen!

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, dürften Sie allen langfristig arbeitenden Investoren gratulieren. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye wahrscheinlich, weil der Indikator bei 10,14 EUR steht. Damit zeigt sich wieder einmal, dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eindeutig auf der Oberseite liegt.

