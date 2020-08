Heute bei SMA Solar einsteigen?

Die Sektkorken knallen heute bei SMA Solar. So schießt die Aktie um rund zwei Prozent nach vorne. Damit kostet ein Anteilsschein nun 36,78 EUR. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei SMA Solar, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport.

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund zwei Prozent. Bis heute markieren 37,66 EUR dieses Hoch. Dadurch bieten jetzt neue Gelegenheiten.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Denn diese Linie verläuft bei 28,44 EUR, sodass für SMA Solar Aufwärtstrends gelten. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit für (stark) steigende Kurse in Aufwärtstrends einfach höher ist als für fallende.

Fazit: Bei SMA Solar geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.