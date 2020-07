Heute SLM Solutions kaufen?

SLM Solutions zaubert heute einen Blitzstart auf’s Parkett. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund sechs Prozent vorzeigen. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Weil hier nun jederzeit neue technische Verkaufssignale greifbar sind. Diese Marke liegt bei 5,73 EUR. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, könnten den aktuellen Höhenflug zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Denn die gestiegenen Preise bieten allen Putkäufer oder Leerverkäufer einen ordentlichen Discount. Wer ohnehin positiv eingestellt, sieht sich heute bestätigt.

