Heute bei SLM Solutions Gewinne einstreichen?

Bei allen SLM Solutions-Aktionären brandet heute kräftiger Jubel auf. Immerhin schießt der Kurs rund fünf Prozent in die Höhe. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund vier Prozent. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 9,54 EUR. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im Blick behalten. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 10,96 EUR, sodass SLM Solutions in Abwärtstrends verläuft. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, dass die Kurse auch innerhalb langfristiger Abwärtstrends durchaus mal explodieren können.

