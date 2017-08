Heute Rede von Janet Yellen!

Heute gegen 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit steht eine Rede der Fed-Vorsitzenden Janet Yellen auf der Agenda. Und natürlich werden die Marktteilnehmer(innen) genau darauf achten, ob sie einen Hinweis in Bezug auf die weiteren Leitzinserhöhungen und/oder Offenmarktpolitik der Fed geben wird.

Zinsschritte, Inflation, US-Arbeitsmarkt und der Einfluss auf die Börsen

Für die Fed ist es gewissermaßen ein Drahtseilakt: Es gilt, die Geldpolitik zu normalisieren – was in erster Linie „kleine Zinsschritte“ nach oben bedeutet. Das wird inzwischen auch allgemein so erwartet. Andererseits dürfen diese Zinsschritte auch nicht zu schnell und zu stark ausfallen, wenn nicht Druck auf die Aktienkurse gegeben werden soll.

Voraussetzungen sind natürlich eine gute konjunkturelle Lage in den USA sowie eine dazu passende Entwicklung bei der Inflation. Das alles ist natürlich mit Unwägbarkeiten wie eben auch im wahrsten Sinne des Wortes unberechenbaren geopolitischen Risiken verbunden. Insofern kann es sehr interessant werden, wenn Janet Yellen ihre offizielle Sicht der Dinge heute kommunizieren sollte.

