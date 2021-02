Heute bei RHON-KLINIKUM Gewinne mitnehmen?

RHON-KLINIKUM legt heute einen Traumstart hin. So springt der Kurs um rund vier Prozent nach oben. Aktuell kostet der Titel damit 15,98 EUR. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund eins Prozent. Bei 16,20 EUR liegt der Hochpunkt. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die eher von einem Strohfeuer ausgehen, könnten die hohen Notierungen zum Baisse-Einstieg nutzen. Schließlich erhöhen die gestiegenen Kurse die Renditechancen. Alle RHON-KLINIKUM-Aktionäre finden in der heutigen Entwicklung dagegen eine Bestätigung.

