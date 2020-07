Heute bei Pfeiffer Vacuum Gewinne mitnehmen?

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

Pfeiffer Vacuum springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund fünf Prozent. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Die mittelfristige Technik präsentiert sich durch diesen Anstieg in Bestform. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie ein neues Top. Immerhin steigert der Wert heute sein 4-Wochen-Hoch. Zuletzt lag dieses Top bei 167,40 EUR. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Anleger, die bei Pfeiffer Vacuum eher fallende Kurse erwarten, könnten jetzt über weitere Leerverkäufe nachdenken. Denn die Renditemöglichkeiten erhöhen sich durch die gestiegenen Kurse beträchtlich. Wer eh überzeugt ist von Pfeiffer Vacuum, der wird mit dem heutigen Anstieg bestätigt.

