"Heute im Parlament" und ZDF-Doku zur längsten Regierungsbildung (FOTO)

Mainz (ots) -Am 5. März 2018 hatte Bundespräsident Frank-Walter SteinmeierAngela Merkel zur Wahl der Bundeskanzlerin vorgeschlagen - amMittwoch, 14. März 2018, 8.55 Uhr, im ZDF berichtet "Heute imParlament" live von der Wahl der Bundeskanzlerin. Es wird AngelaMerkels vierte Amtszeit, der allerdings "Deutschlands schwierigsteRegierungsbildung" voranging. Diesen "langen Weg" beleuchten amMittwoch, 14. März 2018, 22.50 Uhr, die Autoren Lars Seefeldt undNatascha Langner in einer 45-minütigen ZDF-Dokumentation.Die 95-minütige Live-Übertragung aus dem Deutschen Bundestagmoderiert ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten. FürGespräche mit Vertretern aller Fraktionen ist auchZDF-Hauptstadtkorrespondent Thomas Walde im Einsatz.Die ZDF-Dokumentation "Der lange Weg - Deutschlands schwierigsteRegierungsbildung" am Mittwoch, 14. März 2018, 22.50 Uhr, lässtBeteiligte zu Wort kommen, die die letzten Minuten derJamaika-Verhandlungen miterlebt haben, und schildert die Mühsal beimEntstehen einer weiteren Großen Koalition zwischen CDU, CSU und SPD.Akteure aller Parteien und Teilnehmer bei den Verhandlungen gewähreneinen besonderen Einblick in die entscheidenden Stunden undkritischen Phasen der Koalitionsgespräche. Die Dokumentation zeigtnoch einmal nächtliche Balkonbilder, übermüdete Verhandlungspartnerund innerparteiliche Auseinandersetzungen - beobachtet vomverwunderten Wähler, der sich bereits um die politische Stabilität imLande sorgte.Am Wahlabend, dem 24. September 2017, hatte Angela Merkel denWählerauftrag, eine Regierung zu bilden, einer weiteren GroßenKoalition erteilte der SPD-Vorsitzende Martin Schulz aufgrund derStimmenverluste eine kategorische Absage. Merkels CDU suchteGespräche mit der FDP und den Grünen, eine Jamaika-Koalition solltees werden - und Deutschland schaute über Wochen den Sondierungen dervier Verhandlungsparteien zu. Dann beendete die FDP überraschend dieGespräche, der Ball landete wieder bei der SPD. Über fünf Monate nachder Bundestagswahl ist nun ein hart erkämpftes Zweckbündnis mit derCDU/CSU das Resultat von "Deutschlands schwierigsterRegierungsbildung".https://zoom.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell