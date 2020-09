Heute bei PLUG POWER Kasse machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

PLUG POWER lässt heute die Sektkorken knallen. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund dreizehn Prozent vorzeigen. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund sieben Prozent. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 12,15 EUR. Der Kampf um die Entscheidungsmarken läuft also unter Volldampf.

Anleger, die für die Zukunft von PLUG POWER eher schwarz sehen, für die könnte sich ein Baisse-Einstieg heute lohnen. Denn die gestiegenen Preise bieten allen Putkäufer oder Leerverkäufer einen ordentlichen Discount. Wer eher bullish eingestellt ist, für den ist der Anstieg heute eine Bestätigung.

