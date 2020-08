Heute bei PLUG POWER Gewinne einstreichen?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Ausschließlich grüne Vorzeichen sind heute bei PLUG POWER zu erkennen. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund zweiundzwanzig Prozent. Aktuell kostet der Titel damit 9,33 EUR. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige Technik. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. Sofern der Tag auf diesem Niveau endet, überbietet der Wert sein Monatshoch. Im Chart waren bisher 8,68 EUR dieser markante Wendepunkt. In den nächsten Tagen dürfte es also zur Sache gehen.

Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. Denn Leerverkäufer oder Trader, die Puts ins Auge gefasst haben, erhalten einen satten Rabatt. Für alle PLUG POWER-Aktionäre dürfte der heutige Tag dagegen ein Festtag sein.

