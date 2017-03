Heute Nacht wird umgestellt: DVB-T2 HD kommt

Köln (ots) -Heute Nacht startet in verschiedenen BallungsräumenNordrhein-Westfalens der neue Fernsehstandard DVB-T2 HD. Wer einDVB-T2-HD-Empfangsgerät hat, der sieht brillante Full-HD-Bilder dannauch über Antenne - ohne Zusatzkosten bei den öffentlich-rechtlichenProgrammen. Deren Verbreitung ist wie gewohnt durch denRundfunkbeitrag gedeckt.Alle Geräte, die mit dem grünen DVB-T2-HD-Logo gekennzeichnet sind,eignen sich für den neuen Verbreitungsweg. Vorhandene Antennen könnenin der Regel weiterverwendet werden. Um das volle Programmangebot zusehen, müssen alle Haushalte mit DVB-T2-HD-Empfang am 29. März ab 12Uhr einen Sendersuchlauf am neuen Empfangsgerät starten. Dieöffentlich-rechtlichen Programme von ARD und ZDF sind dabei weiterhinfrei und unverschlüsselt empfangbar. In Nordrhein-Westfalen werdenWDR Fernsehen, ONE, Das Erste, Phoenix, ARTE, Kika, 3sat,tagesschau24, SWR Fernsehen, NDR Fernsehen und MDR Fernsehen sowieZDF, ZDFneo und ZDFinfo über DVB-T2 HD verbreitet. Weitere dritteProgramme können mit geeigneten Empfangsgeräten über Internetstreamin HD-Qualität empfangen werden.Weiterführende Informationen sind auf dem offiziellenInformationsportal der Initiative DVB-T2 HD unter www.DVB-T2HD.deoder bei ARD-Digital unterwww.ard-digital.de/dvb-t2-hd zu finden.Die folgenden Angaben sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt:Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dehttps://presselounge.wdr.dehttps://twitter.com/WDR_PressePressekontakt:WDR-PressedeskTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell