Heute bei MTU einsteigen?

Heute herrscht Hochstimmung bei MTU-Aktionären. So steht bei der Aktie ein Gewinn von 9,9% zubuche. Damit stellt sich der Preis nun auf 130,15 Euro. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Denn nach wie vor liegt das Papier nur knapp über einen wichtigen Haltezone. So reicht ein Minus von 18%, um neue 4-Wochen-Tiefs auszubilden. Dieser markante Punkt liegt bei 106 Euro. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf MTU.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Schließlich bieten die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Rabatt. MTU-Bullen dürfte angesichts der kräftigen Rallye das Lachen heute nicht mehr zu nehmen sein.