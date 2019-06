Erfurt (ots) -Nach zwei aufregenden und actionreichen Wochen kämpfen heuteAbend, 27. Juni 2019, um 20:00 Uhr sechs Finalist*innen um den Titel"KiKA LIVE Dreamteam 2019". Welches Team überzeugt das Publikum mitTeamwork, Strategie und Spontaneität? Motivation gibt's von Sängerund Songwriter Mike Singer, der zwei Titel seines neuen Albumsperformt. Moderiert wird die Live-Sendung von Jess und Ben. PerVoting auf kika.de entscheiden auch die Zuschauer*innen zu Hause mit,welche beiden Kandidaten das "KiKA LIVE Dreamteam" des Jahres werden.18 Mädchen und Jungen sind am 17. Juni ins Abenteuer "KiKA LIVEDreamteam" gestartet - nun stehen die Tagessiegerteams der drei Showsim großen Finale: EMILY aus Ulm und BJARNE aus der Nähe von Aachen,ANNA aus Hannover und MATTI aus Minden sowie ELISA aus der Nähe vonMünchen und DUSTIN aus Solingen. Neben den erkämpften Punkten inSpielen wie "Rutschparty", "Hingehört" und "Kabelsalat" spielt derpersönliche Auftritt eine große Rolle. Denn per Live-Voting aufkika.de vergeben die Zuschauer*innen wichtige Sympathiepunkte. Dierichtige Mischung aus Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Intelligenzund Charme verhilft zum Sieg. Während der gesamten Sendung werdenZuschauerkommentare live eingeblendet.Die Folgen der sechsten Staffel "KiKA LIVE Dreamteam" sind auchauf kika.de und im KiKA-Player zu sehen.Alle Informationen zur Show "KiKA LIVE Dreamteam" (KiKA) sind aufkika-live.de, auf kika-presse.de und im KiKA-TEXT ab Seite 200 zufinden. Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Miriam Steinhoff.Interviewanfragen mit den Kandidat*innen oder Moderatoren richten Siebitte an kika-presse@kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 0361.218-1827Telefax: +49 0361.218-291827kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell