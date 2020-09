Heute Krones kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Bei Krones knallen heute die Sektkorken. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund vier Prozent im Plus. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 55,90 EUR. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Die Gesamtsituation hat sich trotz Zwischen-Rallye nur marginal verbessert. Eine entscheidende Unterstützung kann nämlich aus dem Stand unterboten werden. Bisher lag dieses Tief bei 53,25 EUR. Anleger sollten Krones also unbedingt im Auge behalten.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem lachenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Wenn es danach geht, verläuft Krones nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 55,36 EUR befindet. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

