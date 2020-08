Heute bei Krones Gewinne einstreichen?

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

Mit einem kräftigen Anstieg begeht Krones den heutigen Handelstag. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund fünf Prozent. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 54,20 EUR. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund acht Prozent. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 58,30 EUR. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Von dieser Warte aus sind nämlich fallende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 57,86 EUR verläuft. Krones liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass auch in Abwärtstrends kräftige Tagesgewinne jederzeit möglich sind.

