Heute Fraport kaufen?

Anleger, die Fraport im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. Die Aktie schießt nämlich um rund fünf Prozent nach oben. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund fünf Prozent. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 39,60 EUR. Wir dürfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage.

Anleger, die von dem Geschäftsmodell nicht überzeugt sind, bekommen die Chance, ihre Baisse-Positionen aufzustocken. Schließlich bekommen Putkäufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. Anleger, die für Fraport bullish eingestellt sind, erhalten durch den Anstieg eine Bestätigung.

