Heute Fraport kaufen?

Einen Traumstart legt heute Fraport hin. Im Vergleich zum gestrigen Schluss sind die Aktien aktuell rund drei Prozent teurer. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 38,40 EUR. Kommt jetzt die Rallye?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Fraport-Aktie. Einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund drei Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieses Hoch verläuft bei 39,60 EUR. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei Fraport.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye unwahrscheinlich, weil der Indikator bei 40,33 EUR steht. Fraport liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass auch in Abwärtstrends kräftige Tagesgewinne jederzeit möglich sind.

Fazit: Fraport kommt heute kräftig unter die Räder.