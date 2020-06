Heute Fraport kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Ausschließlich grüne Vorzeichen sind heute bei Fraport zu erkennen. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund sieben Prozent. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 44,98 EUR. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer?

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund sechzehn Prozent. Bei 52,40 EUR liegt dieses Hoch. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, müssen aktuell die 200-Tage-Linie fürchten. Von dieser Warte aus sind nämlich fallende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 56,18 EUR verläuft. Doch auch wenn die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse in langfristigen Abwärtstrends höher ist, sind immer auch kräftige Plus-Tage möglich.

