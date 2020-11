Heute bei Dialog Semiconductor Plc einsteigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Die Bullen schwingen heute bei Dialog Semiconductor Plc eindeutig das Zepter. Denn der Kurs liegt derzeit rund fünf Prozent im Plus. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. Immerhin überspringt der Wert sein Monatshoch. Die Aktionäre hatten den Wendepunkt bisher bei 42,78 EUR ausgelotet. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, können sich auf den GD200 stützen. Denn diese Linie verläuft bei 37,64 EUR, sodass für Dialog Semiconductor Plc Aufwärtstrends gelten. Dialog Semiconductor Plc liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist.

