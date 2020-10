Heute bei Deutsche Lufthansa Gewinne einstreichen?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Einen echten Frühstart legt heute Deutsche Lufthansa auf das Parkett. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund fünf Prozent. Damit kostet der Titel nun 7,95 EUR. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Deutsche Lufthansa-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund acht Prozent. Bei 8,55 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei Deutsche Lufthansa also ganz genau hinsehen.

Skeptiker könnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Denn die Renditemöglichkeiten erhöhen sich durch die gestiegenen Kurse beträchtlich. Alle Deutsche Lufthansa-Aktionäre reiben sich angesichts der heutigen Entwicklung vermutlich die Hände.

Fazit: Deutsche Lufthansa kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.