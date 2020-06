Heute Deutsche Boerse kaufen?

Heute herrscht Hochstimmung bei Deutsche Boerse-Aktionären. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund zwei Prozent. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 158,60 EUR. Schaltet Deutsche Boerse dadurch in den Hausse-Modus?

Dieser Anstieg auf Deutsche Boerse sorgt für ordentlich Entspannung. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. Sofern der Tag auf diesem Niveau endet, überbietet der Wert sein Monatshoch. Bisher wurde dieses Hoch bei 156,85 EUR austariert. Bei Deutsche Boerse ist also Hochspannung angesagt.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Bei 141,40 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Aufwärtstrends gelten. Dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eher auf der Oberseite liegt, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

