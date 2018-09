Heute Aldi, morgen Alexa: Lebensmitteleinzelhandel vor Digital-Umbruch (FOTO)

München (ots) -Mehr als die Hälfte der Deutschen wäre bereit, Lebensmittel onlinezu kaufen, wenn die Hürden bei Bestellung und Lieferung niedrigerwären. Das zeigt eine aktuelle Befragung von Oliver Wyman.Tech-Riesen und Start-ups arbeiten mit Hochdruck daran, dieKaufbarrieren mithilfe neuer Technologien abzubauen.Sprachassistenten wie Amazons Alexa sind nur die Spitze des Eisbergs.Bleiben die traditionellen Händler untätig, entgeht ihnen ein großesGeschäft.Kaufen wir Nudeln, Gemüse und Brot bald so selbstverständlich imNetz wie jetzt schon Kleidung, Schuhe und Bücher? Der Anteil desOnline-Lebensmittelhandels liegt in Deutschland bisher bei nur einemProzent des Gesamtumsatzes der Branche. Doch das Potenzial istweitaus größer: Bis zu 56 Prozent der Kunden wären zum Onlinekauf vonLebensmitteln bereit, wenn sie Bestellung und Lieferung leichterabwickeln könnten. Das zeigt eine aktuelle Befragung derStrategieberatung Oliver Wyman mit 700 Teilnehmern in Deutschland.Der E-Commerce-Anteil im Lebensmitteleinzelhandel könnte bis 2030 aufbis zu 16 Prozent des Umsatzes steigen.Der Umfrage zufolge kaufen bereits zehn Prozent der Befragtengelegentlich Lebensmittel online. 46 Prozent haben zwar noch nieLebensmittel im Netz bestellt, könnten es sich jedoch vorstellen,wären die Hürden niedriger. Die größten Barrieren sind zu langeWartezeiten und umständliche Lieferzeitfenster - das sagt die Hälfteder Kunden, die bereit wären, Lebensmittel online zu kaufen. 24Prozent der Befragten bemängeln die derzeit noch hohen Lieferkostenund 23 Prozent sind unzufrieden mit mühsam zu verwaltendenWarenkörben. An der Produktauswahl der Onlineanbieter haben nurwenige Teilnehmer etwas auszusetzen - lediglich drei Prozent derBefragten geben dies als Hauptgrund an, Lebensmittel nicht imOnlineshop zu bestellen. "Das Vorurteil, dass der deutsche Kunde beiLebensmitteln ausschließlich dem Einzelhändler an der Ecke vertraut,stimmt einfach nicht mehr", sagt Oliver Wyman-Partner Rainer Münch."Die Konsumenten sind bereit für Veränderungen."Branchenfremde finden LösungenTrotz des großen Potenzials verharrt der Großteil der stationärenLebensmitteleinzelhändler derzeit in Wartestellung, um das eigeneKerngeschäftsmodell nicht zu kannibalisieren. Anstatt die Kundennähezu nutzen, wird der Zugang zum Onlinemarkt anderen überlassen.Tech-Firmen, Logistikunternehmen, Onlinehändler und Start-upsarbeiten bereits an Lösungen, um Bestellung und Lieferungkundenorientierter zu gestalten. Der deutscheLebensmitteleinzelhandel ist mit seinem Umsatzvolumen von etwa 200Milliarden Euro ein mehr als verlockendes Ziel. "Immer mehrBranchenfremde dringen in den Markt vor und versuchen, denetablierten Händlern Anteile streitig zu machen - gerade inMetropolregionen", sagt Nico Hemker, Principal bei Oliver Wyman.So geht Newcomer Picnic neue Wege auf der letzten Meile: DerBringdienst ist kostenlos, versprochen wird ein Lieferzeitfenster von20 Minuten. Andere Anbieter lagern gekühlte Lieferungen zwischen,damit der Kunde nicht mehr zu Hause auf seine Bestellung warten muss.Und nicht nur Amazon sucht nach Lösungen, um Synergien zwischen demgewaltigen Paketgeschäft und der Auslieferung von Lebensmitteln zurealisieren.Auch der Bestellprozess wandelt sich - Spracherkennungssysteme wieAlexa sind dabei ein zentrales Thema. "Die Idee, diese Technologiemit Einkauf zu verbinden, ist naheliegend", so Hemker. Der Durchbruchder Sprachassistenten, um Online-Bestellungen zu erleichtern, sei nureine Frage der Zeit. In Zukunft könnten dadurch die großenTech-Unternehmen darüber entscheiden, welche Marken schließlich imEinkaufskorb landen, solange der Kunde das nicht selbst spezifiziert.Amazons Alexa kann bereits über Sprachsteuerung Einkaufslistenerstellen und Bestellungen durchführen. In Deutschland will Googlekünftig die Möglichkeit anbieten, mit Google Assistant perSprachbefehl einzukaufen - in Teilen der USA können Kunden diesenService bereits nutzen.Geschäftsmodelle auf dem Prüfstand"Der Lebensmittelhandel wird sich nicht komplett verändern, aberdie Veränderungen kommen mit zunehmender Geschwindigkeit", sagtMünch. Gerade die Kombination von Sprachassistenten mit Lösungen zurSenkung von Lieferzeit und -kosten könne umfassende Auswirkungenhaben. Weitere Innovationen zur Senkung der Kosten für die letzteMeile wie die Auslieferung per autonomem Fahrzeug oderAbholboxkonzepte mit unterschiedlichen Kühlzonen könnten denLebensmitteleinkauf noch weiter revolutionieren."Die etablierten stationären Lebensmittelhändler müssen sichdarauf vorbereiten, dass branchenfremde Anbieter auf den Vormarschsind. Jetzt ist die Zeit, um das eigene Geschäftsmodell aufZukunftstauglichkeit zu überprüfen", rät Münch. Positionieren könntensich die Händler etwa als Produktführer mit besonderen Eigenmarkenoder indem sie das beste Einkaufserlebnis bieten - online wieoffline. Oder sie etablieren sich als Effizienzspezialist mit denniedrigsten Preisen. 