Heute bei ADVA Optical Networking einsteigen?

Mit viel Vorschusslorbeeren startet ADVA Optical Networking in den heutigen Handel. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund vier Prozent. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. ADVA Optical Networking ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. Immerhin überspringt der Wert sein Monatshoch. Zuletzt lag dieses Top bei 7,82 EUR. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Skeptiker können dieses Aufbäumen nutzen, um ihre Short-Position auszubauen. Immerhin bieten der Anstieg einen kräftigen Nachlass für Putkäufer. Allen Grund zur Freude haben dagegen diejenigen, die ADVA Optical Networking ohnehin im Depot haben.

