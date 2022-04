Heute vor 39 Jahren: Sozialversicherungsreform in den USA!

Was ist passiert? Am 20. April 1983 unterzeichnete Präsident Ronald Reagan die Social Security Amendments of 1983. Wo der Markt stand: Der Dow beendete den Tag bei 1.191,47. Der S&P 500 wurde bei 160,71 gehandelt. Was war sonst noch los in der Welt? 1983 brachte IBM (NYSE:IBM) den IBM PC XT heraus. Der Hurrikan Alicia traf die Golfküste von Texas und tötete 21… Hier weiterlesen