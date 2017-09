Köln (ots) - Nach der erneuten Festnahme von zwei deutschenBundesbürgern im türkischen Antalya sprach sich FDP-ParteichefChristian Lindner heute gegenüber dem "RTL Nachtjournal" mitdeutlichen Worten für eine Reisewarnung durch die Bundesregierungaus: "Die Türkei-Politik ist gescheitert. Sie muss jetzt konsequentsein. Ich erwarte eine Reisewarnung der Bundesregierung für dieTürkei, keine wirtschaftliche Zusammenarbeit mehr und sie muss dieBeitrittsgespräche mit der Türkei für die europäische Union sofortbeenden", äußerte der 38-Jährige gegenüber Moderatorin Ilka Eßmüllerheute Nachmittag am Rande eines Wahlkampftermines in Hamburg.Angela Merkel hätte den Ton gegenüber der Türkei und Erdogan inder letzten Zeit etwas verschärft. Das reiche aber bei Weitem nicht,so Lindner: "Frau Merkel war sehr nachsichtig in den letzten Jahren.Jetzt hat sie sich rhetorisch etwas verschärft, aber jedes Malfalsche Nachsicht zu zeigen oder zu glauben, man müsse nochirgendwelche Rücksichten nehmen - das ist ein Schlag gegen dieOpposition innerhalb der Türkei. Deshalb brauchen wir jetzt ganzkonsequent ein Einfrieren aller Kooperationen, damit Erdoganumkehrt."Dringend rät er den Bundesbürgern auch davon ab, derzeit in dieTürkei zu reisen: "Es ist kein Land mehr, das unserenzivilisatorischen und rechtsstaatlichen Standards genügt, zumindestgegenwärtig nicht."RTL zeigt das vollständige Interview mit FDP-Chef ChristianLindner heute ab 0:00 Uhr im "RTL Nachtjournal".Verwendung der Zitate nur mit Quellennachweis: "RTL Nachtjournal"Pressekontakt:Ann-Katrin DölkenRTL KommunikationTelefon: 0221 456 74226ann-katrin.doelken@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell