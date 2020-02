Bonn (ots) - "Angesichts herannahender Heuschreckenschwärme versuchen Betroffenemit Unterstützung von Helfern jetzt zu retten, was zu retten ist", äußert sichManuela Roßbach, geschäftsführende Vorständin von "Aktion Deutschland Hilft" zurakuten Heuschreckenplage, die Menschen in Teilen Asiens und Ostafrikas jeglicheLebensgrundlage nimmt. Besonders betroffen sind Kenia, Somalia und Äthiopien,aber auch Indien und Pakistan. Hilfsorganisationen im Bündnis "AktionDeutschland Hilft" sind zum Teil schon seit Jahren in den betroffenen Ländernaktiv und haben nun gezielte Hilfsmaßnahmen gestartet, um die Menschen vor einerAusweitung der Insektenschwärme und damit drohenden Ernährungskrise zu schützen.Im Fokus stehen vorbeugende Maßnahmen in Regionen, über die die Heuschreckennoch nicht hergefallen sind, und ganz konkrete Hilfe für diejenigen Menschen,die durch die vollständige Zerstörung von Ernten und Weideland ihreExistenzgrundlage verloren haben. Das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen ruftdie deutsche Bevölkerung zu Spenden auf, um die Hilfsmaßnahmen ausweiten zukönnen.Schadensminimierung für die, die es besonders getroffen hatIn Teilen Äthiopiens oder Kenias haben die Heuschreckenschwärme besonders vielSchaden angerichtet. Hilfsorganisationen im Bündnis "Aktion Deutschland Hilft"wie ADRA, arche noVa, Johanniter-Auslandshilfe, Malteser International oderWorld Vision leisten daher jetzt Nothilfe, um die Ernährungsgrundlage derMenschen zu sichern. Besonders getroffen hat es die, die bereits vor derInsektenplage nicht viel hatten. So etwa Kleinbauern, die für die Versorgungihrer Familien auf die Ernte angewiesen waren. Sie erhalten vonHilfsorganisationen jetzt Nahrungsmittel oder auch finanzielle Unterstützung, umsich auf lokalen Märkten versorgen zu können oder neues Saatgut zu kaufen. "DieBetroffenen wissen selbst am besten, was sie am dringendsten zum Lebenbenötigen. Indem sie die Freiheit haben, diese Entscheidung selbst zu treffen,behalten sie auch ein Stück ihrer Würde", so Roßbach.Anti-Heuschrecken-Aktionen zur ErnterettungDie Bündnisorganisation Terra Tech ist seit einigen Jahren im Norden Äthiopienstätig. Durch Frühwarnsysteme und mit "Anti-Heuschrecken-Aktionen" bereitet dieMarburger Hilfsorganisation die Menschen auf die drohende Ausweitung derHeuschreckenplage vor: In der äthiopischen Stadt Kombolcha wurden dank desEinsatzes vieler Freiwilliger Erntehilfen organisiert. Mit vereinten Kräftenkonnten die Menschen rechtzeitig vor dem Insektenbefall die Ernte einbringen.Eine Bildergalerie zum Thema finden Sie unter: adh.ngo/bilder-plageGerne vermittelt "Aktion Deutschland Hilft" Interviewpartner zur aktuellenSituation der Heuschreckenplage. Bitte kontaktieren Sie die Pressestelle unter0228 / 242 92 - 222 oder presse@aktion-deutschland-hilft.de"Aktion Deutschland Hilft" ruft zu Spenden für die von der Heuschreckenplagebetroffenen Menschen auf:Stichwort "Heuschreckenplage"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft) Spendenhotline:0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden (10EUR zzgl. üblicherSMS-Gebühr, davon gehen direkt an Aktion Deutschland Hilft 9,83 EUR)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis von deutschenHilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, umschnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die beteiligten Organisationen führenihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen, um so diebisherige erfolgreiche Arbeit weiter zu optimieren. Unter dem gemeinsamenSpendenkonto 10 20 30 bei der Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vomDeutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) geprüfte und dem DeutschenSpendenrat angehörige Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50116/4518331OTS: Aktion Deutschland Hilft e.V.Original-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell