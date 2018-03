Die Heuschnupfen-Saison beginnt: fast jeder Fünfte leidet unter Heuschnupfen

Mannheim (ots) - Während sich viele über die Wärme und diesprießenden Blumen freuen, löst der Frühlingsbeginn bei rund 16%(repräsentative Ipsos-Studie für Tempo-Taschentücher) der Bevölkerungin Deutschland Tränen aus. Fast jeder Fünfte leidet unter einerAllergie gegen Blütenstaub. Es beginnen also schwere Zeiten fürPollen-Allergiker: laut einer Ipsos-Studie (2018) im Auftrag für dasneue Tempo soft & sensitive sagen alle Betroffene (16 %), dass sieden Frühling und Sommer aufgrund ihrer Allergie nicht genießenkönnen. 15% der Leidenden ist es zudem unangenehm mit einer vonAllergie geröteten Nase in der Öffentlichkeit zu sein. Was dieUrsache von Heuschnupfen ist und wie man sich am besten vor demPollenflug schützen kann, erklärt Dr. Volker Melichar, Sprecher desAllergiezentrums Erlangen und Oberarzt im UniversitätsklinikumErlangen.Dr. Melichar, warum heißt es eigentlich Heuschnupfen und hat meineErnährung Einfluss auf die Allergie?Der Begriff "Heuschnupfen" stammt aus dem 19. Jahrhundert. Indieser Zeit wurde erstmals beobachtet, dass Menschen beim Kontakt mitGras oder Heu schnupfenartige Reaktionen zeigten. Eigentlich handeltes sich bei Heuschnupfen aber um eine Allergie gegen Pollenstaub vonBäumen, Sträuchern, Gräsern, Getreide oder Kräutern. Eine Allergieist eine Fehlsteuerung des Immunsystems, durch die der Körper gegenbestimmte Stoffe Antikörper produziert. Eine besonders gesunde,ausgewogene Ernährung ist empfehlenswert, kann einen Heuschnupfenaber nicht verhindern. Andersherum kommt es bei Personen mitHeuschnupfen oft vor, dass sich Kreuzallergien gegen bestimmteLebensmittel entwickeln. Birkenpollen-Allergiker leiden zum Beispielhäufig unter einer Unverträglichkeit von Stein- und Kernobst, das einKribbeln und Brennen im Mundraum verursachen kann.Heuschnupfen bei der Arbeit oder beim täglichen Workout? Temposoft & sensitive und Dr. Melichar haben wertvolle Tipps parat:1. Ein stressiger ArbeitstagInsgesamt 15% der Deutschen geben an, dass sie bedingt durch diePollenallergie unter Konzentrationsschwierigkeiten oder von einerlaufenden Nase gestört werden. Diese Menschen sollten sich auch amArbeitsplatz für eine pollenfreie Umgebung stark machen. Oft hilft esschon, wenn entsprechende Filter eingebaut werden oder KollegenRücksicht nehmen und ihre Jacken außerhalb der Büroräume aufhängen.Eine weitere nützliche Hilfe, die neben Tempo soft & sensitive (nochsanfter zur Haut, dank der Kombination aus Mandelmilch und Aloe Vera,UVP 1,89 EUR, ab April 2018) auf keinem Bürotisch fehlen sollte, sindAnti-Histaminika.2. Das wöchentliche WorkoutOb man ganz normal seinen regelmäßigen sportlichen Aktivitätennachgehen kann, hängt von dem jeweiligen Krankheitsbild ab. 15% derMenschen mit Pollenallergie fühlen sich bei Freizeitaktivitäten, wieu.a. Sport, eingeschränkt. Entsprechend sollte man zusätzlichbeachten, dass die Atmung durch den Pollenflug meist eingeschränktist, was natürlich eine Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit hat.Hilfreich bei Sportaktivitäten sind Pollenwarnsysteme undPollenflugkalender.Pressekontakt:Faktor 3Maleen GeeseFon: +49 (040) 67 94 46-6115Mail: M.Geese@Faktor3.deFAKTOR 3 AGKattunbleiche 3522041 HamburgOriginal-Content von: Tempo, übermittelt durch news aktuell