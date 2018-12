Hetz: Fachkräftezuwanderung muss auch für die Zeitarbeit möglich sein

Berlin (ots) - Thomas Hetz, Hauptgeschäftsführer desBundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister e. V. (BAP),erklärt zum Referentenentwurf der Bundesregierung für einFachkräfteeinwanderungsgesetz:"Es kann und darf nicht sein, dass im geplantenFachkräfteeinwanderungsgesetz die Zeitarbeitsbranche wieder einmalausgeschlossen und damit benachteiligt werden soll. Das Verbot fürdie Zeitarbeit, Arbeitnehmer im Nicht-EU-Ausland zu rekrutieren, istdiskriminierend und angesichts von Fachkräftemangel und digitalemWandel nicht förderlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Denndie Zeitarbeitsbranche könnte eine wichtige Drehscheibenfunktionübernehmen: Zum einen könnten die Personaldienstleister für kleineund mittelständische Unternehmen, die dazu selbst nicht in der Lagesind, die Rekrutierung im Ausland übernehmen. Und zum anderen könntendie Zeitarbeitsunternehmen den beim digitalen Wandel dringendbenötigten IT-Fachkräften aus Drittstaaten, die jedoch des Öfteren imProjektbereich nur für kürzere Zeit gebraucht werden, einelangfristige Beschäftigungsperspektive in Deutschland bieten.Deshalb muss die Fachkräftezuwanderung für die Zeitarbeit geöffnetund die diskriminierende Sonderregelung für die Branche abgeschafftwerden. Der BAP fordert im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens dieStreichung dieser Sonderbestimmung in Paragraph 40 desAufenthaltsgesetzes."Pressekontakt:Doris DrosteLeiterin Abteilung PresseMarketing | ÖffentlichkeitsarbeitBundesarbeitgeberverband derPersonaldienstleister e.V. (BAP)Universitätsstr. 2-3a10117 BerlinTelefon: +49 30 206098 -30Telefax: +49 30 206098 -39E-Mail: d.droste@personaldienstleister.deInternet: www.personaldienstleister.deHauptgeschäftsführer: Thomas HetzVereinsregister: Amtsgericht Berlin CharlottenburgVereinsregister-Nummer: VR 31815 BOriginal-Content von: Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP), übermittelt durch news aktuell