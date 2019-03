Hetz: Entscheidend ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Zum WELT-Artikel "Vom Jobcenter in die Zeitarbeit -und wieder zurück?" erklärt Thomas Hetz, Hauptgeschäftsführer desBundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister e. V. (BAP):"Die zentrale Fragestellung des WELT-Artikels 'Vom Jobcenter indie Zeitarbeit - und wieder zurück? (http://ots.de/5GbbzF), obZeitarbeit für ehemalige Arbeitslose eine vorübergehendeBeschäftigung auf dem Weg zu einem Job woanders sei - oder obLeiharbeit nur eine vorübergehende Unterbrechung der Arbeitslosigkeitsei, hätte das zitierte Bundesarbeitsministerium eigentlich selbstbeantworten können, wenn es in die Statistik der Bundesagentur fürArbeit geschaut hätte. Denn die richtige Antwort findet sich exaktdort: 71 Prozent der Fachkräfte, die auch als Fachkraft bei einemPersonaldienstleister eingesetzt wurden, und derenBeschäftigungsverhältnis endet, sind 90 Tage später wieder insozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Endet im Vergleich dazuein Beschäftigungsverhältnis einer Fachkraft nach 90 Tagen auf demGesamtarbeitsmarkt, dann sind nur 62 Prozent von ihnen anschließendwieder in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Ähnlichist das Ergebnis im Helferbereich in der Zeitarbeit: Hier sind nachBeendigung des Beschäftigungsverhältnisses 63 Prozent nach 90 Tagenwieder in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung(Gesamtarbeitsmarkt nur 54 Prozent). Das sind also sowohl bei denHelfertätigkeiten als auch bei den eingesetzten Fachkräften 9 Prozentmehr in der Zeitarbeit als auf dem Gesamtarbeitsmarkt!Und weiter: Nach Berechnungen der Bundesagentur für Arbeit bleiben75 Prozent der ursprünglich Arbeitslosen, die über Zeitarbeit einenZugang zum Arbeitsmarkt gefunden haben, nachhaltig in einersozialversicherungspflichtigen Beschäftigung!Um damit die Frage der WELT zu beantworten: Unterm Strich macht esfür einen ehemaligen Arbeitslosen keinen Unterschied, ob er in derZeitarbeitsbranche oder einer anderen Branche beschäftigt ist - beidebieten ihm eine sozialversicherungspflichtige Anstellung im erstenArbeitsmarkt, und das ist das Entscheidende! Offensichtlich hatte dasBundesarbeitsministerium leider kein Interesse an diesen hartenFakten, sondern leistete der Grünen-Abgeordneten Beate Müller-Gemmekeauch noch Schützenhilfe bei der Tatsachenverdrehung.Auch der Vorwurf der "Dequalifizierung" von Zeitarbeitsnehmerngreift nicht. Glaubt Frau Müller-Gemmeke wirklich, dass eine von denUnternehmen stark nachgefragte Fachkraft darauf angewiesen ist, unterihrem Qualifizierungsniveau einen Job anzunehmen? Das ist in Zeitenvon Fachkräftemangel ein Ammenmärchen! Zudem blendet sie vollkommenaus, dass zahlreiche, vor vielen Jahren anerkannte Berufsabschlüsseheutzutage leider kaum bis gar nicht mehr auf dem Arbeitsmarktnachgefragt werden. Insbesondere technischnaturwissenschaftlicheQualifikationen verlieren ohne Berufspraxis schnell ihren Wert aufdem Arbeitsmarkt. Zeitarbeit bietet wie keine andere BrancheLangzeitarbeitslosen die Chance, wieder Berufserfahrungen zusammeln."Über den BAP:Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP)ist die führende Interessenvertretung der Zeitarbeitsbranche inDeutschland. Im BAP sind ca. 2.000 Mitglieder mit über 4.600Personaldienstleistungsbetrieben organisiert. Informationen zumVerband finden Sie unter www.personaldienstleister.de.Pressekontakt:Doris DrosteLeiterin Abteilung PresseMarketing | ÖffentlichkeitsarbeitBundesarbeitgeberverband derPersonaldienstleister e.V. (BAP)Universitätsstr. 2-3a10117 BerlinTelefon: +49 30 206098 -30Telefax: +49 30 206098 -39E-Mail: presse@personaldienstleister.deInternet: www.personaldienstleister.deFolgen Sie uns auf Twitter: @BAP_BerlinHauptgeschäftsführer: Thomas HetzVereinsregister: Amtsgericht Berlin CharlottenburgVereinsregister-Nummer: VR 31815 BOriginal-Content von: Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP), übermittelt durch news aktuell