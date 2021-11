Hessisches Start Up erlangt als erstes deutsches Unternehmen die Zulassung zur Herstellung von Nutztierfutter aus Insekten

Pfungstadt (ots) -Das junge Unternehmen PROBENDA GmbH ist Vorreiter in der Produktion von Nutztierfutter aus Insekten. Vor wenigen Tagen erhielt das Start Up aus Pfungstadt als erstes und bisher einziges deutsches Unternehmen die Zulassung Schweine- und Hühnerfutter aus der Schwarzen Soldatenfliege herzustellen.Erst im September diesen Jahres gab das EU-Parlament den Weg dafür frei. Bisher durften die proteinreichen Insekten nur zur Fütterung von Fischen in Aquakultur verwendet werden.Das innovative Unternehmen produziert seit Mitte 2021 aus den Larven der Schwarzen Soldatenfliege hochwertige Proteine als Futtermittel. In der modernen Anlage werden die Larven gezüchtet und bis zur Erreichung des Endgewichts mit regionalen Reststoffen gefüttert. Mit der Zulassung, auch für die Verwendung der Produkte als Nutztierfutter, übernimmt das Unternehmen in Deutschland ein Vorreiterrolle in der jungen Branche."Mit unseren Produkten bieten wir eine echte Alternative zu den bisher üblichen Proteinquellen, Soja und Fischmehl, im Futtermittelbereich" schildert Luisa Benning, die mit Ihrem Mann Christian Benning Anfang 2020 die GmbH gründete. Die Nutzung regionaler Reststoffe ist bei der Insektenzucht ein wichtiger Baustein für die Erreichung einer sinnvollen Kreislaufwirtschaft in der Lebensmittelproduktion.Der Standort in Pfungstadt wurde als Pilotanlage errichtet. Mit einem Ertrag von rund 50 Tonnen Proteinmehl im Jahr lag der Fokus bisher darauf eine wachstumsfähige Anlage zu errichten und fundiertes Fachwissen in der Zucht der Schwarzen Soldatenfliege zu erlangen.Die nächste Anlage ist bereits in Planung und soll dann um die 1000 Tonnen im Jahr produzieren. Dafür suchen die beiden Gründer nun Partner und Investoren."Mit der Zulassung zeigen wir, dass wir in der Lage sind eine skalierbare Produktion von Nutzinsekten unter höchsten Hygienestandards aufzubauen. Wir sind sehr stolz und freuen uns auf eine vielversprechende Zukunft" freut sich Christian BenningWeitere Hintergrundinformationen auch unter:https://probenda.de/news/Pressekontakt:PROBENDA GmbHRobert-Bosch-Straße 1464319 PfungstadtLuisa BenningGeschäftsführerinTel: 06157- 9390773Mobil: 0151- 74503273E-Mail: luisa.benning@probenda.deOriginal-Content von: PROBENDA GmbH, übermittelt durch news aktuell