Hessischer Rundfunk startet ARD-Wetterkompetenzzentrum / Startschuss am 1. Januar 2020

Frankfurt am Main (ots) - Nach nur zehn Monaten Vorbereitungszeit startet derHessische Rundfunk (hr) am 1. Januar 2020 das ARD-WetterkompetenzzentrumFrankfurt. Ab dann wird die gesamte Fernsehwetterberichterstattung für DasErste, Tagesschau 24, den WDR sowie den hr im Funkhaus am Dornbusch hergestellt.Dazu kommen noch weitere Fernsehwetterberichte für NDR, SWR und RBB.hr-Fernsehdirektorin Gabriele Holzner: "Die Informationen rund um das Wetter unddie Vorhersagen werden noch stärker zum Markenzeichen des Hessischen Rundfunks.Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in rekordverdächtiger Zeit diesesanspruchsvolle ARD-Projekt gemeinsam geschultert. Mit viel Kreativität undSachverstand wurden die Studiokapazitäten auf den vorhandenen Flächen erweitert,die Redaktionsräume fit gemacht für ein neues, modernes und effizientes Arbeitenund neue Teams gebildet. Ich freue mich, wenn es am 1. Januar 2020 endlichlosgeht." Damit zum Start alles klappt, läuft seit dem 2. Dezember derProbebetrieb. Hier wird die neue Technik auf Herz und Nieren geprüft, dieMitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen sich mit den Systemen vertraut, und dieAbläufe werden trainiert.Die bekannten ARD-Wettergesichter Claudia Kleinert, Sven Plöger, KarstenSchwanke und Donald Bäcker präsentieren das Wetter ab 1. Januar in Frankfurt,sie wechseln dafür zum Hessischen Rundfunk. Das "Wetter vor acht", das Wetter inden "Tagesthemen", das sich am 1. Januar in einem neuen Design zeigt, sowieVorhersagen in WDR Fernsehen, NDR Fernsehen, SWR Fernsehen und RBB Fernsehenkommen zukünftig allesamt vom hr.Silke Hansen ist die Leiterin des ARD-Wetterkompetenzzentrums. Sie freut sichauf ihre Aufgabe: "Der Hessische Rundfunk macht seit fast 60 JahrenWetterberichte für die ARD. Das ist Verpflichtung und Herausforderung zugleich.Wir haben uns in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mit den neuentechnischen Möglichkeiten weiterentwickelt und unser Angebot den verändertenNutzungsgewohnheiten der Zuschauerinnen und Zuschauern angepasst. Für uns ist esvon zentraler Bedeutung, dass die ARD-Intendantinnen und Intendanten den Aufbauder zentralen ARD-Wetterredaktion vertrauensvoll in unsere Hände gelegt haben."Das ARD-Wetterkompetenzzentrum bereitet die Wetterinformationen passend für dieunterschiedlichen Medien auf. Neben den rund 35 TV-Wetterberichten mit rund 100Sendeminuten jeden Werktag liefern die Wetterredakteurinnen und -redakteureVorhersagen für die ARD-Radioprogramme: vom klassischen Wetterbericht am Endeder Nach-richten bis zum einordnenden Livegespräch auf dem Sender. Auch dieOnline- und Videotextseiten werden aus Frankfurt bestückt. Hier reicht dasAngebot von Rohwetter- und Temperaturdaten bis zu komplett gepflegten undgestalteten Internetseiten.Mit der Bündelung der Kräfte beim Hessischen Rundfunk - ein Baustein im Rahmendes ARD-Strukturprozesses - sind jährliche Einsparungen von rund 720.000 Euroverbunden. Die Synergieeffekte werden durch den zentralen Einkauf vonWetterdaten und die Aufbereitung in Wetterprognosen sowie durchKosteneinsparungen bei der Infrastruktur erzielt. Außerdem wird dieDoppelstruktur der unterschiedlichen Grafiksysteme abgebaut. Für die Produktionder Wettersendungen hat der hr ein weiteres virtuelles Studio eingerichtet. Aufdiese Weise werden die neuen Anforderungen modern und kostengünstig umgesetzt.Der Hessische Rundfunk verfügt über einen großen Erfahrungsschatz, da er seitLangem viele Wetterangebote der ARD produziert, u. a. die Wettervorhersagen inder "Tagesschau", dem "ARD-Mittagsmagazin" und dem "Nachtmagazin". Außerdemliefert der hr das komplette Wetterangebot für den Saarländischen Rundfunk zu.