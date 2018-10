Bonn/Frankfurt a.M. (ots) - Der phoenix-Dokumentarfilm "Die AkteOppenheimer. Das dunkle Erbe antisemitischer Fake News" ist mit demHessischen Film- und Kinopreis in der Kategorie "BesterDokumentarfilm" ausgezeichnet worden. Die Autorin Dr. Ina Knoblochnahm den mit 5.000 Euro dotierten Preis am heutigen Freitag (12.Oktober 2018) in der Alten Oper in Frankfurt entgegen. Die Jurywertete den Film "als beachtenswerten Dokumentarfilm, der sehrkritisch auf die Auswirkungen antisemitischer Fake-News aufmerksam"mache. Ina Knobloch bediene sich dabei Original-Filmausschnitten ausdem Propagandafilm "Jud Süß", lasse dazu Film- und Kulturschaffendezu Wort kommen und lege akribisch dar, dass die Gerichtsverhandlungengegen den jüdischen Kaufmann Oppenheimer "ein riesiger Komplott"gewesen seien. Der Dokumentarfilm überzeuge nicht nur inhaltlich,sondern auch handwerklich, da er das Thema eindringlich und mit genauder richtigen Länge aufarbeite, so die Preisjury.Der Leiter der phoenix-Dokumentarfilmredaktion, Jean-ChristophCaron, gratulierte der Autorin zu ihrem Erfolg. "Es freut michaußerordentlich, dass Ina Knobloch mit diesem hintergründigenDokumentarfilm überzeugen konnte. phoenix hat diesen Film finanziertund redaktionell begleitet, weil der Fall Oppenheimer vor demHintergrund aktueller Vorfälle deutlich zeigt, wie zerstörerisch,zersetzend und langfristig anti-semitische Vorurteile und Propagandabis heute wirken," sagte Caron.Der Dokumentarfilm "Die Akte Oppenheimer" (62 Min.) wurde am 16.Dezember 2017 im Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDFerstausgetrahlt. Er erzählt das Schicksal des jüdischen KaufmannsJoseph Süßkind Oppenheimer (1689 - 1738), der in Folge einerantisemitischen Hetzkampagne als Sündenbock hingerichtet wurde. Dasdunkle Erbe der antisemitischen Propaganda gegen Oppenheimer gipfelte1940 in dem berüchtigten Nazi-Propaganda-Film "Jud Süß" von VeitHarlan. Akribisch deckt Ina Knobloch die von ReichspropagandachefJoseph Goebbels angeordneten subversiven antisemitischenGeschichtsfälschungen zu Oppenheimer auf, die das Ziel hatten, dieBevölkerung für die Vernichtungsmaschinerie des Holocaust hinter sichzu bringen. Schließlich zeigt der Film, wie die in "Jud Süß"inszenierten antijüdischen Stereotypen bis in die heutige Zeitwirken.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell