Hessischer Filmpreis für ZDF-Koproduktionen (FOTO)

Mainz (ots) -Die beiden ZDF-Koproduktionen "Bad Banks" und "Arthur & Claire"wurden am Freitagabend, 12. Oktober 2018, bei der Verleihung desHessischen Film- und Kinopreises 2018 ausgezeichnet.Die ZDF/ARTE-Serie "Bad Banks" wurde mit dem Sonderpreis desHessischen Film- und Kinopreises 2018 ausgezeichnet. Der undotiertePreis wurde in diesem Jahr erstmals für die herausragendeEinzelleistung eines Filmprojekts vergeben. Die Thriller-Serie bieteteine waghalsige Reise in das hochkomplexe System internationalerGroßbanken und wirft einen Blick auf Menschen, die in einemadrenalingetriebenen Spiel um wirtschaftliche Interessen undpersönlichen Ehrgeiz die finanzielle Sicherheit eines ganzen Landesriskieren."Bad Banks" ist eine Produktion der LETTERBOX Filmproduktion undIRIS Productions in Koproduktion mit dem ZDF in Zusammenarbeit mitARTE, gefördert durch Film Fund Luxembourg, German Motion PictureFund, HessenFilm und Medien. Die Redaktion im ZDF haben Caroline vonSenden und Alexandra Staib in Zusammenarbeit mit den ARTE-KollegenUta Cappel und Andreas Schreitmüller.In der Kategorie "Spielfilm" wurde die ZDF-Koproduktion "Arthur &Claire" (Regie: Miguel Alexandre) ausgezeichnet. Die abenteuerlicheBegegnung zweier Selbstmörder erzählt mit schwarzem Humor, wie sichTragik in Hoffnung verwandeln kann."Arthur & Claire" ist eine Produktion der Tivoli Film ProduktionGmbH (Produzent: Gerald Podgornig) in Koproduktion mit Mona FilmProduktion GmbH (Produzent: Thomas Hroch), Topkapi Film (Produzent:Arnold Heslenfeld), ZDF (Redaktion: Caroline von Senden) und ORF; derFilm ist gefördert von FFF Bayern, DFFF, FFA, ÖsterreichischesFilminstitut, Nederlands Filmfonds, HessenFilm und Medien, FilmfondsWien und Nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/BremenmbH.Der Hessische Film- und Kinopreis fand in diesem Jahr zum 29. Malstatt und wird vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunstausgerichtet. Partner sind der Hessische Rundfunk und die HessenFilmund Medien.Mainz, 13. Oktober 2018