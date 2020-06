Hessische Staatsministerin für Digitales wird Schirmherrin des DIGITAL LEADER AWARD 2020 - Winners Night am 10. September erstmals digital

München (ots) - In diesem Jahr verleihen IDG Business Media und NTT den DIGITAL LEADER AWARD, einen der führenden Digitalpreise Deutschlands, erstmals virtuell. 83 Bewerbungen von herausragenden Digitalisierungsprojekten und Innovationstreibern aller Branchen und Unternehmensgrößen gingen für die renommierte Auszeichnung in diesem Jahr ein. Die Gewinner werden am 10. September bei der digitalen Preisverleihung und unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Kristina Sinemus, Hessische Staatsministerin für Digitales, von der Fachjury gekürt.Die aktuelle Situation zeigt deutlich, dass die Idee einer erfolgreichen Digitalisierung und der digitale Status Quo in Deutschland weit voneinander entfernt sind. Umso wichtiger ist es, dass der DIGITAL LEADER AWARD auch 2020 innovativen Digitalisierungsprojekten eine Bühne bietet. Zur Sichtung und Auslese der 83 Bewerbungen haben die Veranstalter auch in diesem Jahr renommierte Experten aus Medien, Wirtschaft und Wissenschaft als Juroren gewinnen können. Zudem kündigt eine weitere Expertin ihre Unterstützung für die Auszeichnung an: Die hessische Staatsministerin für Digitales übernimmt die Schirmherrschaft für den DIGITAL LEADER AWARD 2020."In Deutschlands Unternehmen steckt ein immenses Innovationspotenzial, das wir für die digitale Transformation benötigen, um unser Land zukunftssicher aufzustellen. Wir haben dazu bereits in Hessen mit Distr@l ein Förderprogramm auf den Weg gebracht, das sowohl in seiner Höhe, Breite als auch Tiefe einzigartig ist und auch junge Unternehmen beim Aufbau neuer digitaler Innovationen unterstützt", betont Hessens Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus.Bereits das fünfte Jahr in Folge zeichnen IDG Business Media und NTT Ltd. in Deutschland mit dem DIGITAL LEADER AWARD Digitalisierungsprojekte sowie die dahinterstehenden Teams und Leader unterschiedlichster Branchen aus. Dieses Jahr erstmals zu 100 Prozent digital und im Rahmen des NTT Summit Germany. Gemeinsam verfolgen die Initiatoren das Ziel, mit dem Award und der begleitenden Öffentlichkeitsarbeit Deutschlands Digitalisierungskraft eine Bühne und dadurch weiteren Antrieb zu geben.Weiterführende Informationen unter: https://www.digital-leader-award.de.Über den DIGITAL LEADER AWARDSeit 2016 engagieren sich NTT Ltd. Deutschland und IDG Business Media als Initiatoren für die Durchführung des DIGITAL LEADER AWARDS. Ziel der beiden Initiatoren ist es, mit dem Award und der begleitenden Öffentlichkeitsarbeit einen positiven Impuls für Deutschlands Digitalisierung zu geben. Seit der ersten Auflage des DLA im Jahr 2016 ist rund um den Award und die Initiative eine Community von weit über 500 Unternehmen, Verbänden, Marken und Institutionen entstanden, die miteinander vernetzt sind und so voneinander lernen und profitieren können.Besuchen Sie uns: https://www.digital-leader-award.de/Pressekontakt:Florian KurzmaierIDG Business Media GmbHEditorial Lead - Events, Platforms and InnovationTel.: +49 (0) 89/36086-324Mobil: +49 (0) 151/23419724E-Mail: fkurzmaier@idg.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59744/4633934OTS: IDG Business Media GmbHOriginal-Content von: IDG Business Media GmbH, übermittelt durch news aktuell