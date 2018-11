Hessische Landesregierung kündigt 'neue Argumente' gegen Dieselfahrverbot an

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im Kampf gegen das drohende Dieselfahrverbot in Frankfurt will die Landesregierung zusätzliche Maßnahmen für saubere Luft vorstellen.



Man werde neue Argumente anführen, um die Richter davon zu überzeugen, die Berufung gegen das Urteil der ersten Instanz zuzulassen, erklärte Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) bei einer Ausschusssitzung im Landtag in Wiesbaden. Die Begründung werde fristgerecht bis kommenden Montag bei Gericht eingereicht. Genauere Angaben zu den zusätzlichen Maßnahmen machte Al-Wazir am Donnerstag auch auf Nachfrage nicht. Der FDP-Abgeordnete Jürgen Lenders kritisierte, die Landesregierung sollte ihre Pläne offensiver darlegen.

In Frankfurt könnte es ab Februar 2019 ein Diesel-Fahrverbot geben, das Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden ist aber noch nicht rechtskräftig. Betroffen wären demnach zunächst Dieselfahrzeuge mit Euro-4-Motoren sowie Benziner der Schadstoffklassen 1 und 2. Das Land hat beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel Berufung eingelegt.

In der ersten Dezember-Hälfte will der VGH ferner über ein Eilverfahren der Deutschen Umwelthilfe entscheiden. Diese will nach eigenen Angaben durchsetzen, dass das Urteil des Verwaltungsgerichts auf Fahrverbote für ältere Autos im nächsten Jahr unabhängig von einem Berufungsverfahren sofort umgesetzt wird./löb/DP/men