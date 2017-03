Hessische Kunststoffverarbeiter benötigen dritte Verhandlungsrunde/Arbeitgeber lehnen Bonus für Gewerkschaftsmitglieder ab

Wiesbaden (ots) - Auch in der zweiten Verhandlungsrunde konntensich der Arbeitgeberverband HessenChemie und dieIndustriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie Hessen-Thüringen (IGBCE) nicht auf einen Tarifvertrag für die Beschäftigten in derhessischen Kunststoffverarbeitenden Industrie einigen."Wir sind über den Verlauf der heutigen zweiten Verhandlungsrundeenttäuscht", erklärte Thomas Wedekind, Geschäftsführer der TechnoformGlass Insulation GmbH und Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite.Man habe in den ersten Tarifgesprächen bereits ein faires Angebotvorgelegt, das heute aber nicht weiter erörtert wurde. Vielmehrerneuerte die IG BCE ihre Forderung nach einem Bonus fürGewerkschaftsmitglieder. "Ein Gewerkschaftsbonus ist mit denArbeitgebern jedoch nicht umsetzbar", betonte Wedekind. Zu allenanderen Forderungen gebe es ein konkret verhandelbaresArbeitgeberangebot. Nun soll in einer dritten Verhandlungsrundeversucht werden, zu einem Ergebnis zu kommen.Das Angebot der Arbeitgeber sieht eine zweistufige Erhöhung derVergütungen um 2,5 Prozent für 15 Monate und 2,2 Prozent für 10Monate vor. Darüber hinaus soll der Demografiebetrag schrittweise aufbis zu 500 Euro steigen. Das Angebot enthält zudem eine Verlängerungdes Ausbildungstarifvertrags bis 2020.Pressekontakt:Arbeitgeberverband Chemie undverwandte Industrien für das Land Hessen e.V.Jürgen Funk, PressesprecherTelefon 0611/7106-49Murnaustraße 12, 65189 WiesbadenE-Mail: funk@hessenchemie.deInternet: www.hessenchemie.deOriginal-Content von: Arbeitgeberverband HessenChemie, übermittelt durch news aktuell