Hessische Kulturelite begeistert vom Rosenhang Museum / Viele Kunstwerke aus den Magazinen der Landesmuseen könnten in den großen Hallen des Weilburger Museums ideal zu Geltung kommen (FOTO)

Weilburg (ots) -Zusammen mit den Köpfen der hessischen Kultur- undMuseumslandschaft besuchte der hessische Kunst- und KulturministerBoris Rhein das Rosenhang Museum. Die Direktoren seiner Landesmuseensollten sich selbst ein Bild vom Charme der ehemaligen Brauereimachen und mögliche Kooperationen ausloten. "Es ist einfachsensationell, was das Ehepaar Antje Helbig und Joachim Legner hierauf die Beine gestellt hat", stimmte Rhein seinen Stab auf dengeführten Rundgang durch das Museum ein. Nicht eine einzige Bitte umfinanzielle Zuwendung hätten die beiden an ihn herangetragen, sondernlediglich, dass der Minister sie zusammenbringen möge mit denen, diein Hessen für Kunst und Kultur Verantwortung tragen."Vor nunmehr 14 Jahren stellte die seit Generationen imFamilienbesitz befindliche Brauerei August Helbig ihren Betrieb ein",erzählte Joachim Legner den hohen Gästen. "Die Natur begann, sich dasAnwesen zurück zu erobern und wir wollten nicht zuschauen, wie esmehr und mehr zu einer Industrieruine verfällt".Trotzdem sei schon eine gewaltige Portion Mut nötig gewesen, denTraum von einem eigenen Museum umzusetzen. Es war ja nicht mit demambitionierten Bauvorhaben getan. Auch die Sammlung an sich entstanderst in den letzten acht Jahren. Und die kann sich sehen lassen. Sieumfasst einen breiten Querschnitt zeitgenössischer Kunst vonGemälden, Installationen, Modellen und Skulpturen inunterschiedlichen Techniken und Materialen."Wir wollten zeigen, was die zeitgenössische Kunst ausmacht",erklärt Legner. "Ohne Zweifel kann hier jeder Mensch etwas entdecken,das ihm gefällt und was ihn berührt." Details zu den ausgestelltenKünstlern, ihren Werken und zum früheren Zweck der verschiedenenAusstellungsräume, wie z.B. Malzlager oder Felsenkeller, erklärteAntje Helbig beim Rundgang. In der großen Kunsthalle, wo sich früherdie Bierkisten stapelten, wandte sie sich direkt an die Leiter derLandesmuseen: "Sie haben vielleicht Stücke in Ihren Magazinen, dieaus Platzgründen im eigenen Haus gar nicht gezeigt werden können."Das Rosenhang Museum würde sich sehr über Kooperationen freuen und essei auch gut vorstellbar, in Sonderschauen Alte Meister zu zeigen."In Gedanken gehe ich schon unser Depot durch", sagte Dr. GabrieleGruber, die Direktorin des Darmstädter Landesmuseums. "Da gibt esVieles, das hier ganz wunderbar zur Geltung kommen würde". Auch Dr.Alexander Klar vom Landesmuseum Wiesbaden zeigte sich beeindruckt."Wir machen gern was zusammen", versprach er. Doch warnte er auchdavor, das Besondere dieser großartigen Sammlung durch zwanghafteKooperationen zu verwässern.Pressekontakt:Rosenhang MuseumAhäuser Weg 8-1035781 Weilburginfo@rosenhang-museum.deTel. 06471 / 39081Original-Content von: Rosenhang Museum, übermittelt durch news aktuell