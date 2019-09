Hessische Chemie- und Pharmabranche in Schwächephase / Geschäftsumfeld bleibt weiterhin schwierig (FOTO)

Wiesbaden (ots) -Die chemisch-pharmazeutische Industrie in Hessen rechnet nacheiner schwachen ersten Jahreshälfte für das laufende Geschäftsjahr2019 insgesamt mit Rückgängen bei Produktion (- 4 Prozent) und Umsatz(- 3 Prozent). Gründe dafür seien ein langsameres Wachstum derWeltwirtschaft, die rückläufige Industriekonjunktur sowie zahlreichepolitische Unwägbarkeiten, betonte der Vorstandsvorsitzende desArbeitgeberverbandes HessenChemie, Prof. Dr. Heinz-Walter Große (B.Braun Familienholding SE & Co. KG), im Rahmen desHerbstpressegesprächs der Chemieverbände Hessen.Die hessische Chemie- und Pharmabranche konnte in der erstenJahreshälfte einen Gesamtumsatz von 13,3 Milliarden Euroerwirtschaften. Dies bedeutet einen Umsatzrückgang von 2,4 Prozent imVergleich zum Vorjahr. Insbesondere das Inlandsgeschäft erfuhr einenEinbruch um 8,4 Prozent auf lediglich 4,1 Milliarden Euro, dasAuslandsgeschäft verzeichnete einen leichten Zuwachs von 0,5 Prozentauf 9,2 Milliarden Euro. Die Produktion sank im Vergleich zum Vorjahrdeutlich um 6,6 Prozent. Dies hat ebenfalls Auswirkungen auf dieBeschäftigung, die im Jahresverlauf ihre positive Dynamik eingebüßthat und zur Jahresmitte stagnierte.Insgesamt setzte die klassische Chemiesparte in der erstenJahreshälfte 7,5 Milliarden Euro um (- 0,9 Prozent). Deutlich verlordas Inlandsgeschäft mit einem Rückgang auf 2 Milliarden Euro (- 7,1Prozent), das Auslandsgeschäft stieg leicht auf 5,5 Milliarden Euro(+ 1,4 Prozent) an.Die Pharmasparte mit einem Gesamtumsatz von 5,8 Milliarden Euro (-4,2 Prozent) fiel nach einem überdurchschnittlich guten Geschäftsjahr2018 nun wieder auf das Niveau von 2017 zurück und zeigt somit keineDynamik. Im Vergleich zum Vorjahr ist sowohl das Inlandsgeschäft (-9,5 Prozent) als auch das Auslandsgeschäft (- 0,8 Prozent)rückläufig.Verbandsumfrage: Unternehmen zeigen sich pessimistischIn einer repräsentativen Verbandsumfrage des ArbeitgeberverbandesHessenChemie bewerten 42 Prozent der Firmen ihre wirtschaftliche Lagederzeit schlechter als im Vorjahr. 43 Prozent erwarten für 2019 einenRückgang ihrer Produktion, 38 Prozent einen Umsatzrückgang. Derzeitbeschreiben 45 Prozent der Unternehmen ihre Ertragslage als"unbefriedigend" oder "schlecht" - so viele wie seit fünf Jahrennicht mehr. Nur 13 Prozent der befragten Unternehmen gehen für 2019von einer Verbesserung ihrer Ertragssituation aus."Wir müssen davon ausgehen, dass unsere Branche in Hessen indiesem Jahr schrumpft", betonte Große. Eine rasche Besserung der Lagesei derzeit nicht absehbar. "Dies ist eine schwierige Ausgangslagefür die in zwei Wochen beginnende Chemie-Tarifrunde. Das bishervorgetragene Forderungspaket der Gewerkschaft sprengt den Rahmen desMöglichen", so Große weiter. Vielmehr sei jetzt Kostendisziplin dasGebot der Stunde. "Die Chemie-Arbeitgeber setzen darauf, dass die IGBCE ihre Erwartungshaltung den aktuellen wirtschaftlichen Realitätenanpasst."Branche will Innovationsmotor bleibenAnlässlich der "Woche der Industrie" unterstrichHessenChemie-Vorstandsmitglied Kerstin Oberhaus (Evonik Technology &Infrastructure GmbH) die Bedeutung der Branche für Fortschritt undInnovationen. So gaben die Chemie- und Pharmaunternehmen 2017 inHessen 1,6 Milliarden Euro für interne Forschung und Entwicklung aus.Auch bei den Investitionen führt die Branche das Feld im Vergleich zuanderen Industriesektoren mit deutlichem Vorsprung an. DieBruttoanlageinvestitionen von 881 Millionen Euro machten zuletzteinen Anteil von 27 Prozent der gesamten hessischenIndustrieinvestitionen aus."Die Unternehmen der Chemiebranche stehen beiInvestitionsentscheidungen in einem harten internationalenWettbewerb. Auf die politische Agenda gehört daher die Schaffunginvestitionsfreundlicher Rahmenbedingungen, wie beispielsweise dieSenkung der Unternehmenssteuern, eine steuerliche Forschungsförderungsowie ein verbesserter und zeitlich verlängerter Patentschutz",betonte Oberhaus.Pressekontakt:Arbeitgeberverband Chemie undverwandte Industrien für das Land Hessen e.V.Jürgen Funk, PressesprecherTelefon 0611/7106-49Murnaustraße 12, 65189 WiesbadenE-Mail: funk@hessenchemie.deInternet: www.hessenchemie.deOriginal-Content von: Arbeitgeberverband HessenChemie, übermittelt durch news aktuell