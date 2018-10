Hessens FDP-Spitzenkandidat hat Präferenz für Jamaika-Bündnis

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - René Rock, FDP-Spitzenkandidat bei der hessischen Landtagswahl, hält sich die Möglichkeit einer Koalition mit der SPD und den Grünen offen. "Wir haben eine klare Präferenz für Jamaika, aber wir schließen eine Ampel-Koalition unter Führung der SPD nicht aus", sagte Rock dem "Handelsblatt" (Samstagsausgabe). Realistisch sei ein solches Bündnis aber nicht.

Einer Ampel-Koalition unter Führung der Grünen erteilte er hingegen eine klare Absage. "Wenn ich mit grünem Sprit in meinem Motor fahren muss und er deswegen manchmal stottert, kann ich damit leben. Aber wenn ein Grüner am Steuer ist, dann steige ich gar nicht erst ein", so Rock. Eindeutige Signale sendete er an den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. "Wir kennen uns schon sehr lange und sehr gut", sagte Rock über Bouffier. "Ich weiß, was ich an ihm habe, und dass er ein zuverlässiger Partner ist." Die Herausforderungen für ein Jamaika-Bündnis lägen sehr viel stärker im Verhältnis zu den Grünen. Dennoch äußerte sich der FDP-Politiker zuversichtlich, dass sich die drei Parteien einigen könnten. "Wenn der Wille da ist, zu regieren, und den sehe ich bei CDU und Grünen, dann findet man auch eine Lösung", so Rock.

