Hessens Ex-Ministerpräsident kritisiert neue Industriestrategie

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch (CDU) hat die Industriestrategie von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) als nicht ausreichend bezeichnet. Koch sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben): "Peter Altmaiers Vorschlag, die Pflege alter Unternehmens-Champions, ist nicht falsch, aber es ist viel zu wenig. Wichtiger ist, die Themen der Zukunft so mit Mut und Risikobereitschaft anzugehen, dass daraus neue global bedeutende Unternehmen entstehen."

Nötig sei etwa eine neue Unternehmenssteuer sowie eine Weiterentwicklung des europäischen Binnenmarkts, so Koch. Dies werde aber voraussichtlich erst in der nächsten Wahlperiode in Angriff genommen werden können. "Denn das, was nötig ist, wird eine große Koalition kaum leisten können."

