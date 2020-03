WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Land Hessen hat wegen des Coronavirus Soforthilfen in Höhe von einer Milliarde Euro beschlossen.



Es werde zu diesem Zweck einen Nachtragshaushalt geben. Zudem würden weitere fünf Milliarden Euro für Kredite bereitgestellt, sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Montag in Wiesbaden./jpe/löb/DP/fba