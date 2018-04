Hessen wieder Top-Standort für internationale Unternehmen

Wiesbaden (ots) - Erneutes Rekordergebnis: 173 internationaleUnternehmen haben sich im vergangenen Jahr in Hessen angesiedelt oderbestehende Investitionen erweitert. Die Zahlen ermittelte dielandeseigene Wirtschaftsfördergesellschaft Hessen Trade & Invest GmbH(HTAI). "Unser Land ist bei ausländischen Investoren durch seinehervorragende Infrastruktur und die Internationalität ein überausgefragter Standort", betonte HTAI-Geschäftsführer Dr. RainerWaldschmidt. 2016 waren es noch 163 Ansiedlungen.Spitzenreiter mit 44 Ansiedlungen war 2017 wieder die USA, nachdem2016 die Volksrepublik China die US-Amerikaner vom Spitzenplatzverdrängt hatte. Die USA sind für Hessen quantitativ das wichtigsteHerkunftsland ausländischer Direktinvestitionen und haben imvergangenen Jahr fast doppelt so viele Vorhaben in Hessen realisiertwie die Volksrepublik China (23). 19 Neuansiedlungen kamen aus Japanvor Indien (13), Großbritannien (12) und den Niederlanden (11).Frankreich liegt mit 9 Projekten auf Platz 7. Der Brexit sorgt füreine starke Nachfrage nach dem Standort Rhein-Main: So befinden sichunter den Neuansiedlungen einige Banken. Am häufigsten vertreten sinddie Branchen IT/Software (38 Ansiedlungen) und Finanzwirtschaft (31Ansiedlungen), aus diesem Bereich sind gegenüber 2016 doppelt soviele Unternehmen dabei. Auf Platz 3 befinden sich unternehmensnaheDienstleistungen (19)."Wir positionieren den Wirtschaftsstandort Hessen seit Jahren sehrerfolgreich im internationalen Wettbewerb", sagt Waldschmidt. "Daszeigt auch die Gesamtzahl der Ansiedlungen in den letzten fünfJahren: Mehr als 750 internationale Unternehmen haben sich in Hessenangesiedelt oder ihre bestehenden Investitionen ausgebaut." Bei derAnsiedlung ausländischer Unternehmen arbeitet die HTAI eng mitlokalen und regionalen Wirtschaftsförderern sowie der Germany Trade &Invest GmbH zusammen.Pressekontakt:Hessen Trade & Invest GmbH, Konradinerallee 9, 65189 WiesbadenThorsten Schulte, Leiter der Unternehmenskommunikation, Tel. +49 611950 17-8114, presse@htai.de, www.htai.deOriginal-Content von: Hessen Trade & Invest GmbH, übermittelt durch news aktuell