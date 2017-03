Hessen verhandelt weiter über Verkauf seiner Hahn-Anteile

WIESBADEN (dpa-AFX) - Hessen will weiter mit der pfälzischen ADC GmbH über den Verkauf seiner Anteile am Hunsrück-Flughafen Hahn verhandeln.



Es gebe nur eine Verzögerung, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums am Donnerstag mit Blick auf den geplatzten Notartermin am Vortag. Er verwies auf die Aussage von Minister Thomas Schäfer (CDU) vom Mittwoch, wonach sich "kurzfristig offene Fragen hinsichtlich der Struktur auf der Käuferseite ergeben" hätten. Details nannte er nicht.

Der Airport im Hunsrück gehörte bisher zu 82,5 Prozent Rheinland-Pfalz und zu 17,5 Prozent Hessen. Rheinland-Pfalz unterzeichnete am Mittwoch mit der chinesischen HNA Airport Group den Vertrag zum Verkauf seiner Anteile./löb/DP/mis