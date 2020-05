WIESBADEN (dpa-AFX) - Hessen rechnet wegen der Corona-Krise mit Steuerausfällen in Milliardenhöhe.



Alleine in diesem Jahr erwartet das Land knapp drei Milliarden Euro weniger Einnahmen, wie Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte./glb/DP/mis