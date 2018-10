Hessen-Wahl: Auch Bouffier hat gewählt

GIEßEN (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Landtagswahl in Hessen hat nach SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel und Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir auch Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gewählt. Der Regierungschef gab seine Stimme am Nachmittag in Gießen ab. "Wir haben eine hohe Anerkennung für unsere Arbeit erzielt und deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass wir ein erneutes Mandat bekommen", sagte der CDU-Politiker nach der Stimmabgabe.

Die CDU wolle weiterhin die entscheidende Kraft in der Landesregierung sein. Dabei bevorzuge er ein "Zweierbündnis", so Bouffier. Insgesamt sind knapp 4,38 Millionen Menschen zur Wahl des hessischen Landtags aufgerufen. 413 Bewerber kandidieren in den Wahlkreisen, davon sind 115 Frauen. Zudem wurden alle 23 eingereichten Listen zugelassen, darauf 691 Bewerber, weniger als ein Drittel davon (212) sind Frauen. Laut Umfragen muss die regierende CDU mit herben Stimmenverlusten rechnen, der Koalitionspartner, die Grünen, kann dagegen kräftig zulegen, den Verlust aber vielleicht nicht ausgleichen. Die AfD kann so gut wie sicher in das letzte Landesparlament einziehen, in dem sie bislang noch nicht vertreten ist. Viele Kommentatoren erwarten, dass bei einem besonders schlechten Abschneiden von CDU und SPD auch personelle Konsequenzen auf Bundesebene folgen. Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet.

Foto: über dts Nachrichtenagentur